『SIRUI 三脚 テーブル三脚 2段 自由雲台 アルミ 3T-35Kブラック国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 22時 44分に出品され03月11日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SIRUI 三脚 テーブル三脚 2段 自由雲台 アルミ 3T-35Kブラック国内正規品
【商品説明】
・パイプ段数:2
・全高/最全高:257/342mm
・収納時縮長:230mm
・最低高:51mm
・最大/最小パイプ径:16/13mm
・素材:アルミ
・重量:0.39kg/最大搭載荷重:4kg
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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5個セット エレコム DVI-D-Sub15ピン変換ケーブル CAC-DVA15BKX5
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5個セット エレコム コンパクトコネクタD-Sub15ピンケーブル CAC-C20BKX5
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【5個セット】エレコム USB3.0ケーブル/A-Bタイプ/フェライトコア/2m/ブラック USB3-BF20BKX5
¥ 7630
落札価格7643円
338 入札履歴
終了
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