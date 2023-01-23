『SIRUI 三脚 テーブル三脚 2段 自由雲台 アルミ 3T-35Kブラック国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 22時 44分に出品され03月11日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIRUI 三脚 テーブル三脚 2段 自由雲台 アルミ 3T-35Kブラック国内正規品



【商品説明】

・パイプ段数:2

・全高/最全高:257/342mm

・収納時縮長:230mm

・最低高:51mm

・最大/最小パイプ径:16/13mm

・素材:アルミ

・重量:0.39kg/最大搭載荷重:4kg



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。