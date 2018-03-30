10-FEET／京都大作戦2007-2017 10th ANNIVERSARY！ 〜心ゆくまでご覧な祭〜《通常版》 【Blu-ray】【お歳暮】

商品情報

種別:Blu-ray

発売日:2018/06/27

販売元:ユニバーサルミュージック



収録:Disc.1／01.京都大作戦2007-2016 〜心ゆくまでご覧な祭〜／Disc.2／01.フロムナウオン ［源氏ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／02.Amazing Grace ［源氏ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／03.ロックンロール イズ ノットデッド ［源氏ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／04.Spirit Inspiration ［源氏ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／05.JACK.B ［源氏ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／06.RIVER ［源氏ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／07.無線LANばり便利 ［牛若ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／08.WHERE？ ［牛若ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／09.合法的トビ方ノススメ ［牛若ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／10.日本の米は世界一 ［牛若ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／11.クラーク博士と僕 ［牛若ノ舞台］ (7月7日 ＜DAY1＞)／12.Louder ［源氏ノ舞台］ (7月8日 ＜DAY2＞)／13.みんなのうた ［源....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2018/03/30