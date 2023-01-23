『モニター台 机上台 デスク上置棚 ノートパソコンスタンド 高さ調整可能 滑り止め pcスタンド 机上ラック卓上 ラック 耐荷重20 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 28分に出品され03月04日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: モニター台 机上台 デスク上置棚 ノートパソコンスタンド 高さ調整可能 滑り止め pcスタンド 机上ラック卓上 ラック 耐荷重20kg MST008 Pholiten Monitor Stand Riser，Laptop Stand Riser for Desk， Adjustable Laptop Stand Riser Holder，Computer Raiser，Desk Computer Stand，Laptop shelf，Monitor Risers

ブランド: Pholiten

高さ: 39cm

横幅: 25cm

奥行: 5cm

重量: 1161g

商品番号:

色: BALCK

素材: Metal