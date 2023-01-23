『olivins macbook Pro Retina 13インチ A1708(2016-2017) A2159(2019) ホロム ボトムケ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 09分に出品され03月08日 20時 09分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

olivins macbook Pro Retina 13インチ A1708(2016-2017) A2159(2019) ホロム ボトムケ



【商品説明】

・ロングスクリュー：7x3mm / 0.27x0.11インチ;中型ネジ：5x3mm / 0.19x0.11インチ;短ネジ：3x3mm / 0.11x0.11インチ。

・個数：6本（ヒンジ脇角 ｘ2本、手前側 ｘ4本）

・対応機種：for MacBook Pro 13" A1708 (EMC 2978) (EMC 3164)

・対応機種：for MacBook Pro 13" A2159 (EMC 3301)

・製品名：ラップトップマウントネジ;材質：金属。



【サイズ】

高さ : 0.20 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。