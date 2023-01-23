『TIMBER RIDGE アウトドアテーブル 折りたたみ 70*70*70cm テレワーク 重量4.2kg 耐荷重45kg アルミ ロールテ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 09時 36分に出品され04月02日 09時 36分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TIMBER RIDGE アウトドアテーブル 折りたたみ 70*70*70cm テレワーク 重量4.2kg 耐荷重45kg アルミ ロールテ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 74.50 cm

重量 : 4.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。