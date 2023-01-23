『Hokeeperキャットタワー 猫タワー 大型猫 ネコタワー 天然サイザル麻紐 1-3つ猫ハウス強力な耐荷重 猫 ハンモック 多頭飼い ねこ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 03時 23分に出品され03月05日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,642円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hokeeperキャットタワー 猫タワー 大型猫 ネコタワー 天然サイザル麻紐 1-3つ猫ハウス強力な耐荷重 猫 ハンモック 多頭飼い ねこ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 53.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 22.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。