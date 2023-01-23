『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 8x30WP ポロプリズム 8倍30口径 防水 020401【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 18分に出品され03月03日 18時 18分に終了予定です。即決価格は7,642円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 8x30WP ポロプリズム 8倍30口径 防水 020401



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。