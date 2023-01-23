『sun earth &u リュックバッグ 男性 女性 ジム ビジネス 通学、通勤、出張専用 鞄 靴専用ポケット 大容量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 12時 18分に出品され05月04日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,642円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
sun earth &u リュックバッグ 男性 女性 ジム ビジネス 通学、通勤、出張専用 鞄 靴専用ポケット 大容量
【商品説明】
・【サイズ】縦50cm×横32cm×マチ21cm。（注：サイズは平置き手作業採寸です。多少の誤差はご了承お願い申し上げます。）
・【機能性】バッグの下に靴専用ポケットがあります。内ポケットがあり、別収納が簡単。
・【特徴】大容量、撥水、耐摩耗が抜群。急な雨から大切な本や、デジタル機器を守ります。
・【留め具の種類】 ファスナー
・【素材】高密度ナイロン
・【重さ】930グラム。（注：重さは平置き手作業採寸です。多少の誤差はご了承お願い申し上げます。）
・メイン素材: ナイロン
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 40.20 cm
奥行 : 52.60 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ファウデ リュック バリード22 Hydro Blue
¥ 7642
Vaude ファウデ バックパック 12153 ウィザード18+4L Wizard フィヨルドブルー
¥ 7642
ファウデ リュック ウィザード18+4 Hydro Blue
¥ 7642
リー リュックサック デイパック メンズ レディース A4 0421240 (ブラックブラック)
¥ 7642
イーストボーイEAST BOY リュックサック 28L EBG02 クロチェック/07
¥ 7642
[チャムス] バックパック Recycle Front Mesh Day Pack
¥ 7642
Amzbag ビジネスバッグ メンズ 3way 大容量 防水 リュック ビジネスリュック パソコンバッグ マチ拡張 多機能 15.6 17.
¥ 7642
ムスタッシュ トートバッグ ショルダーバッグ 2way a4ファイル対応 PC収納 ファスナー 大容量 メンズ 2WAYトートバッグ MDP
¥ 7642
FENRUIEN リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック バックパック 大容量 15.6インチノートPCバック usbポート付き
¥ 7642
ユニバーサルオーバーオール（バッグ＆雑貨）（UNIVERSALOVERALL） 11ポケットリュックブラック/**
¥ 7642
デシグアル バックパック 21WAKA152000 グレー/ブラック
¥ 7641
グッシオ イタリー 雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス
¥ 7641
グッシオ イタリー 雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス
¥ 7641
[Dom Teporna] ボディバッグ メンズ 本革 イタリアンレザー コンパクト 2WAY 縦 横 前掛け クラッチバッグ ショルダー カバン 斜めがけバッグ グリーン
¥ 7641
[Dom Teporna] ボディバッグ メンズ 本革 イタリアンレザー コンパクト 2WAY 縦 横 前掛け クラッチバッグ ショルダー カバン 斜めがけバッグ ブラック
¥ 7641
デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPOR
¥ 7641
ウルティマ トーキョー クラッチバッグ 本革 WAY フラップタイプ ライル No.77823 メンズ ベージュ
¥ 7641
コールマン シールド25グレー/ブラック
¥ 7641
落札価格7642円
40 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！