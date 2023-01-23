『Coopidea Bluetooth 5.1 完全ワイヤレス イヤフォン BEANS PLUS ブラック 1300mAhチャージングケース付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 06分に出品され04月17日 09時 06分に終了予定です。即決価格は7,642円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Coopidea Bluetooth 5.1 完全ワイヤレス イヤフォン BEANS PLUS ブラック 1300mAhチャージングケース付



【商品説明】

・AACをサポートした高音質再生を実現

・ケースから出すだけでデバイスと繋がるオートペアリング機能

・着せ替えケースカバー付属

・緊急時にスマートフォンなどへＵＳＢ充電が可能なチャージングケース

・連続再生時間：約7時間 (ケース使用最大再生時間約63時間）



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。