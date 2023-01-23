『ヴォルコム ボーイズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) C0812230 / ISLE HOPPA SCALLOP 水着 NIA【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 07時 07分に出品され03月15日 07時 07分に終了予定です。即決価格は7,642円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム ボーイズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) C0812230 / ISLE HOPPA SCALLOP 水着 NIA
【商品説明】
・12.5インチ アウトシーム
・4方向ストレッチボードショーツ
・シグネチャーVolcomストーンパッチ。
・シンチフライテクノロジーと調節可能なウエストは小さなユース用。
・フラップ付きサイドポケット
・メイン素材: 94% ポリエステル， 6% ポリウレタン
・素材構成: 94% ポリエステル， 6% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 5.79 cm
横幅 : 16.79 cm
奥行 : 28.30 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7642円
222 入札履歴
終了
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