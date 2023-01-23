『貝印 bi-hada ompa L型 ホルダー 替刃2個付き × 劇場版美少女戦士セーラームーン 掛け吊台紙セット カミソリ レディース 女性かみそり 12個セット(6種×2個)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 39分に出品され03月28日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介美少女戦士セーラームーンと貝印 女性カミソリ bi-hada ompaのコラボ限定商品です。メインキャラクター6戦士(セーラームーン、マーキュリー、マーズ、ジュピター、ヴィーナス、ちびムーン)の各オリジナル本体。ロングセラーの電動カミソリ「bi-hada ompa」は世界最小ガード。音波振動と世界最小ガードで、より肌にやさしい電動カミソリ「bi-hada ompa」は敏感肌の方も安心して使っていただけるプレミアムカミソリです。使用上の注意ホルダー、刃を落としたり、強い衝撃を与えた場合、刃を損傷することがあります。新しい刃と交換してご使用ください。水の中で使用しないでください。(生活防水)ムダ毛そり用カミソリです。その目的以外に使用しないでください。お肌に合わないときはご使用を中止してください。刃先