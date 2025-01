SUPERNATURAL XII ブルーレイ コンプリート・ボックス(4枚組) [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

内容紹介 母親メアリー・ウィンチェスターが帰ってきた! 感動のシーズン! スリルと危険に満ちたウィンチェスター兄弟の旅はまだまだ続き、「SUPERNATURAL」はついにトゥエルブ・シーズンへと突入。 あらゆる超自然的な脅威と戦いながら生き抜いてきたサムとディーン。 長年にわたって血みどろの事件を幾度も経験し、母を殺した黄色い目の悪魔から、バンパイア、幽霊、シェイプ・シフター、天使、果ては地上に現れた堕落した神々に至るすべてに立ち向かってきた。 さらに前シーズンでは、世界を滅亡に導く“ダークネスと戦うことになった二人。 今、人間と超自然的な仲間の協力を得て、かつてないほどに恐ろしい敵との決戦に挑む。 勝つのは誰か、どんな犠牲を払うのか。二人の死闘が始まる。

