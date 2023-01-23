『ローリングス(Rawlings) 野球 2023 WBC ワールドベースボ?ルクラシック 公認球 公式球（キューブ入り）ROWBC23-R【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 12時 16分に出品され04月29日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ローリングス(Rawlings) 野球 2023 WBC ワールドベースボ?ルクラシック 公認球 公式球（キューブ入り）ROWBC23-R
【商品説明】
・2023年 WBC(ワールドベースボールクラシック)で使用される公認球。
・パッケージ重量: 0.23 kg
・対象年齢: 大人
・素材: レザー
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 8.30 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ローリングス(Rawlings) 野球 2023 WBC ワールドベースボ?ルクラシック 公認球 公式球（キューブ入り）ROWBC23-R
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落札価格7641円
472 入札履歴
終了
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