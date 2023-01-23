フルーツバスケット　Ｔｈｅ　Ｆｉｎａｌ　Ｖｏｌ．２（Ｂｌｕ−ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）【年末の贈り物】

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【Blu-ray】フルーツバスケット(フル−ツバスケツト)／発売日：2021/07/30／EYXA-13433／／［キャスト］石見舞菜香／島崎信長／内田雄馬／中村悠一／釘宮理恵／潘めぐみ／古川慎／興津和幸／櫻井孝宏／上田麗奈／大地葉／河西健吾／豊崎愛生／梅原裕一郎／坂本真綾／折笠愛／石田彰／森川智之／種崎敦美／佐藤聡美／沢城みゆき／江口拓也／加隈亜衣［スタッフ］原作：高屋奈月／総監修：高屋奈月／監督：井端義秀／シリーズ構成：岸本卓／キャラクターデザイン：進藤優／美術監督：神山瑶子／色彩設計：菅原美佳／撮影監督：蔡伯崙／編集：肥田文／音響監督：明田川仁／音楽：横山克／音楽制作：トムス・ミュージック／アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／＜収録内容＞