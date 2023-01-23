シュヴァルツェスマーケン全話見（Ｂｌｕ−ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）【2024年最新】

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【Blu-ray】／発売日：2021/05/21／EYXA-13311／／［キャスト］鈴村健一／田中美海／山本希望／南條愛乃／安野希世乃／安済知佳／加藤英美里／村瀬迪与／三宅健太／田村ゆかり／成田剣／沼倉愛美／福原香織［スタッフ］原作：吉宗鋼紀／原作：内田弘樹／シナリオ：内田弘樹／キャラクター原案：ＣＡＲＮＥＬＩＡＮ／監督：渡邊哲哉／シリーズ構成：樋口達人／キャラクターデザイン：原修一／総作画監督：原修一／サブキャラクターデザイン：河野敏弥／メカニック・プロップデザイン：鈴木勘太／戦術機演出：大河広行／美術監督：針生勝文／色彩設計：のぼりはるこ／撮影監督：荒幡和也／編集：長谷川舞／音響監督：本山哲／音楽：Ｅｖａｎ Ｃａｌｌ／３ＤＣＧＩ：サンジゲン／アニメーション制作：ｉｘｔｌ／アニメーション制作：ＬＩＤＥＮＦＩＬＭＳ／＜収録内容＞