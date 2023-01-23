『フルーツバスケット ２ｎｄ ｓｅａｓｏｎ Ｖｏｌ．５（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 15時 41分に出品され03月15日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】フルーツバスケット(フル−ツバスケツト)／発売日：2020/11/27／EYXA-13034／／［スタッフ］原作：高屋奈月／総監修：高屋奈月／監督：井端義秀／シリーズ構成：岸本卓／キャラクターデザイン：進藤優／アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／＜収録内容＞