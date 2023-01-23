『ティッシュペーパー(クリネックス/60箱) /78-0779-02【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 57分に出品され03月13日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティッシュペーパー(クリネックス/60箱) /78-0779-02
【商品説明】
・180組入(1箱あたり)入数:60箱コード品番:EA929A-10B
【サイズ】
高さ : 37.01 cm
横幅 : 50.01 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7641円
800 入札履歴
終了
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