『ティッシュペーパー(クリネックス/60箱) /78-0779-02【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 57分に出品され03月13日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティッシュペーパー(クリネックス/60箱) /78-0779-02



【商品説明】

・180組入(1箱あたり)入数:60箱コード品番:EA929A-10B



【サイズ】

高さ : 37.01 cm

横幅 : 50.01 cm

奥行 : 65.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。