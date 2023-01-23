『武田コーポレーション パソコン机・オフィス・2口コンセント付き ヴィンテージナチュラル 90×40×72? ヴィンテージ調スマートデスク 9【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 00時 08分に出品され03月20日 00時 08分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

武田コーポレーション パソコン机・オフィス・2口コンセント付き ヴィンテージナチュラル 90×40×72? ヴィンテージ調スマートデスク 9



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 9.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。