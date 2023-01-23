『[エックスガール] リュック MILLS LOGO ADVENTURE DAYPACK 105215053002 レディース マルチカラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 18分に出品され03月28日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リュック・マルチカラー Free Size 105215053002
・・Color:マルチカラー
・タテ42cmxヨコ31cmxマチ13cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・重量:410g
・ペンホルダー付き
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落札価格7641円
956 入札履歴
終了
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