『トキ リュック TML1234 BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 18時 39分に出品され03月11日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トキ リュック TML1234 BK



【商品説明】

・タテ43cmxヨコ28cmxマチ13.5cm

・ポケットの数:6(外側2/内側4)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:840g



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 47.80 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トキ

リュック

TML1234

BK