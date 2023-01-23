『キャスコ ベルト KBT-2136C メンズ ブルー FREE （115cm対応）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 10分に出品され03月28日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャスコ ベルト KBT-2136C メンズ ブルー FREE （115cm対応）



【商品説明】

・SIZE:FREE 全長:13.5cm 最大:125cm 最小:115cm バックル縦:4.5cm バックル横:5.5cm ベルト幅:3.5cm

・メイン素材: 合成皮革



【サイズ】

高さ : 4.57 cm

横幅 : 17.27 cm

奥行 : 21.34 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ キャスコ

ベルト

KBT-2136C

メンズ

ブルー

FREE

（115cm対応）