『W STORE ビジネスリュック (ブラック) bs3-standard 大容量 USB充電付き 撥水加工 パソコン 多機能 軽量 ビジネス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 18時 00分に出品され03月10日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

W STORE ビジネスリュック (ブラック) bs3-standard 大容量 USB充電付き 撥水加工 パソコン 多機能 軽量 ビジネス



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。