『Serendipity スマート脱毛器 IPL美容器 光美容器 VIO対応 メンズ レディース 冷感 無痛 サロン級氷感ムダ毛ケア ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 15時 18分に出品され04月24日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,640円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Serendipity スマート脱毛器 IPL美容器 光美容器 VIO対応 メンズ レディース 冷感 無痛 サロン級氷感ムダ毛ケア ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。