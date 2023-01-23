『Cashmee カシミヤ 100％ ウインドウペン マフラー/Deneb 5color カシミア (ワイン（WP03）)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 32分に出品され03月06日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,640円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Cashmee カシミヤ 100％ ウインドウペン マフラー/Deneb 5color カシミア (ワイン（WP03）)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Cashmee

カシミヤ

100％

ウインドウペン

マフラー/Deneb

5color

カシミア

(ワイン（WP03）)