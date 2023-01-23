『Cashmee カシミヤ 100％ ウインドウペン マフラー/Deneb 5color カシミア (ワイン（WP03）)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 32分に出品され03月06日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,640円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cashmee カシミヤ 100％ ウインドウペン マフラー/Deneb 5color カシミア (ワイン（WP03）)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7640円
143 入札履歴
終了
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