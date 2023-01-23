『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 31分に出品され03月29日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,639円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【食品の賞味期限について】
商品画像は見本でございます。
当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、出荷時に定めた日数以上を確認し出荷させて頂いております。
【商品名】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /
【商品説明】
・ドライバーユニット:約13.5mm
・付属品:ハイブリッドイヤーピー
【商品状態】
新品
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 7.70 cm
奥行 : 13.30 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
領収証の発行について
商品到着後、注文履歴より発行ください。
包装について
当店ではラッピングは承っておりません。
贈答品の袋の付属がある場合は説明文等に記載いたします。
サイズ・カラーの指定について
商品カラー、サイズののお取り扱いについては、ご質問くださいませ。
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落札価格7639円
415 入札履歴
終了
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