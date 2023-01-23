『アフロートDOG しっとりシャンプー 業務用:3L / 4562305930483【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 52分に出品され04月30日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,639円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アフロートDOG しっとりシャンプー 業務用:3L / 4562305930483
【商品説明】
・※お試しタイプはトリートメントとセットです。シャンプー・トリートメンとのバラ売りはございませんのでご了承ください。
・原材料：洗浄成分（ココイルメチルタウリンNa、コカミドDEA等）、PCA-Na、グリセリン、アミノ酸類、ポリクオタニウム-10、PEG-12ジメチコン、ヘマチン
・原産国：日本
・業務用サイズ以外に、ご自宅でのシャンプーに最適な１５０ｍｌとお試しサイズの１５ｍｌがあります。
・適度にうるおいを残し、しっとりと仕上がるシャンプーの業務用サイズです
CMR-X00U26ULLU
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 3.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7639円
216 入札履歴
終了
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