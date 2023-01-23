アフロートDOG しっとりシャンプー 業務用:3L / 4562305930483【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

アフロートDOG しっとりシャンプー 業務用:3L / 4562305930483



【商品説明】

・※お試しタイプはトリートメントとセットです。シャンプー・トリートメンとのバラ売りはございませんのでご了承ください。

・原材料：洗浄成分（ココイルメチルタウリンNa、コカミドDEA等）、PCA-Na、グリセリン、アミノ酸類、ポリクオタニウム-10、PEG-12ジメチコン、ヘマチン

・原産国：日本

・業務用サイズ以外に、ご自宅でのシャンプーに最適な１５０ｍｌとお試しサイズの１５ｍｌがあります。

・適度にうるおいを残し、しっとりと仕上がるシャンプーの業務用サイズです

CMR-X00U26ULLU

【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 3.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。