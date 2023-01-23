『フィッシングウェア がまかつ(Gamakatsu) ドライコンフォートフーディー LE4005 ホワイト S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 23分に出品され03月20日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,639円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

がまかつ(Gamakatsu) ドライコンフォートフーディー LE4005 ホワイト S



【商品説明】

・Country of Origin: China

・Material: 100% polyester

・The smooth and dry mesh material is highly absorbent and quick drying

・UV protection (over 85% UV protection)



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 27.10 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。