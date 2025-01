フィッシングウェア がまかつ(Gamakatsu) ドライコンフォートフーディー LE4005 ホワイト S【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

テント部品、アクセサリー

【商品名】

がまかつ(Gamakatsu) ドライコンフォートフーディー LE4005 ホワイト S



【商品説明】

・Country of Origin: China

・Material: 100% polyester

・The smooth and dry mesh material is highly absorbent and quick drying

・UV protection (over 85% UV protection)



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 27.10 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。