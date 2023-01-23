『QNAP (キューナップ) 2.5GbE ネットワーク 拡張カード silver QXG-2G1T-I225【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 16時 04分に出品され03月29日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,639円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QNAP (キューナップ) 2.5GbE ネットワーク 拡張カード silver QXG-2G1T-I225



【商品説明】

・2.5GbEネットワーク拡張カード