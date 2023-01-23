『QNAP (キューナップ) 2.5GbE ネットワーク 拡張カード silver QXG-2G1T-I225【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 16時 04分に出品され03月29日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,639円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QNAP (キューナップ) 2.5GbE ネットワーク 拡張カード silver QXG-2G1T-I225
【商品説明】
・2.5GbEネットワーク拡張カード
NEC トリプルワイヤレスETHERNETボックス AtermWL54SE2 PA-WL54SE2
¥ 7634
NewType ギガビット対応PoEスプリッタ IEEE802.3af/at準拠 最大30W出力 PoE-ZR30ATG 出力電圧DC13/
¥ 7634
NEC Aterm 無線LAN Wi-Fiルーター/ AC1800(11ac対応) 1300+450Mbps WG1800HP4 PA-WG
¥ 7634
WiFi ルーター電磁波低減ケースWF100
¥ 7633
QNAP (キューナップ) 2.5GbE ネットワーク 拡張カード silver QXG-2G1T-I225
¥ 7632
NEC Aterm WG1900HP2 無線LANルーター/1300+600Mbps 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900H
¥ 7631
NEC Aterm WG1900HP2 無線LANルーター/1300+600Mbps 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900H
¥ 7631
NEC Aterm WG1900HP2 無線LANルーター/1300+600Mbps 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900H
¥ 7631
WAVLINK Wi-Fi無線LAN ルーターAC3000ワイヤレストライバンドギガビットルーター 高速WiFiレンジエクステンダー 4Kス
¥ 7631
エレコム EHC-Q05MA-HJB 2.5GbE対応スイッチ 5ポート 電源外付モデル ブラック
¥ 7631
BUFFALO Giga対応 金属筐体 電源内蔵 8ポート LSW6-GT-8NS/NBK ブラック スイッチングハブ 簡易パッケージ マグ
¥ 7630
エレコム Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター WRC-2533GS2V-B
¥ 7630
BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-1166DHPL/N 11ac ac1200 866+300Mbps IPv6対応
¥ 7630
BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-2533DHPL2/NB 11ac ac2600 1733+800Mbps IPv6
¥ 7630
BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-1166DHPL/N 11ac ac1200 866+300Mbps IPv6対応
¥ 7630
サン電子 USB型端末対応 モバイルVPNルータ「Rooster-LS」/21S-RR9-0001 SC-RS510LS
¥ 7630
BUFFALO WiFi 無線LAN中継機 WEX-1166DHPS/N 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps ハイパワー コン
¥ 7630
TP-Link スイッチングハブ 16ポート TL-SG1016D ギガビット 金属筺体
¥ 7629
落札価格7639円
637 入札履歴
終了
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