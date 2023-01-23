『エーハイム インペラー 2080 (50Hz) 用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 38分に出品され03月18日 15時 38分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 7603058

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :4×6.5×4cm

・本体重量:0.073kg