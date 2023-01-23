『Auburn Leathercrafters リード リーシュ 犬 TUSCANY LEASH 太さ:1.3cm×長さ:121.9cm BR【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 02時 28分に出品され03月10日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Auburn Leathercrafters リード リーシュ 犬 TUSCANY LEASH 太さ:1.3cm×長さ:121.9cm BR
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.30 cm
横幅 : 1.30 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7638円
383 入札履歴
終了
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