『クールバイカーズ COOLBIKERS 新型 調光偏光 色が変わる サングラス CB1-888スペシャル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 18分に出品され03月23日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クールバイカーズ COOLBIKERS 新型 調光偏光 色が変わる サングラス CB1-888スペシャル



【商品説明】

・・注意：インナーラバー取り外しは両端が溝にはまっています 片方ずつ外してください

・インナーラバー付（風防パット）は埃・花粉等の 巻き込みを防止してくれます（花粉症対策ばっちり）

・フレーム幅：約140mm

・レンズカラー：薄いクリア-濃いグレー（変化） ・最小濃度10％-最大78％

・レンズ機能：調光偏光サングラス/耐衝撃ポリカーボネイトレンズ採用/紫外線透過率：0.1％以下



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 16.10 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。