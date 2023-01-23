『クールバイカーズ COOLBIKERS 新型 調光偏光 色が変わる サングラス CB1-888スペシャル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 18分に出品され03月23日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クールバイカーズ COOLBIKERS 新型 調光偏光 色が変わる サングラス CB1-888スペシャル
【商品説明】
・・注意：インナーラバー取り外しは両端が溝にはまっています 片方ずつ外してください
・インナーラバー付（風防パット）は埃・花粉等の 巻き込みを防止してくれます（花粉症対策ばっちり）
・フレーム幅：約140mm
・レンズカラー：薄いクリア-濃いグレー（変化） ・最小濃度10％-最大78％
・レンズ機能：調光偏光サングラス/耐衝撃ポリカーボネイトレンズ採用/紫外線透過率：0.1％以下
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 16.10 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7638円
882 入札履歴
終了
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