『トーエイライト 水温計 B-2231【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 09時 18分に出品され05月02日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
直径5.5×長さ35cm重さ280g測定範囲:?10〜50(0.5目盛)ペッテンコーヘル式(採水器式)ニッケルメッキ仕上。水温計の中身は白灯油です。ペッテンコ?ヘル式水温計。
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落札価格7638円
463 入札履歴
終了
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