『タキズミ GL1160PWH【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 46分に出品され03月31日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タキズミ GL1160PWH



【商品説明】

・【ウェーブデザイン】60’ｓを思わせるようなＰＯＰなセードデザイン



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。