『ローリングス(Rawlings) 野球 2023 WBC ワールドベースボ?ルクラシック 公認球 公式球（キューブ入り）ROWBC23-R【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 46分に出品され03月31日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ローリングス(Rawlings) 野球 2023 WBC ワールドベースボ?ルクラシック 公認球 公式球（キューブ入り）ROWBC23-R



【商品説明】

・2023年 WBC(ワールドベースボールクラシック)で使用される公認球。

・パッケージ重量: 0.23 kg

・対象年齢: 大人

・素材: レザー



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 8.30 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。