『Owntop ウェットスーツ フルスーツ レディース 3mm ストレッチ ネオプレン素材 日焼け止め UVカット 保温 ワンピース ダイビン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 38分に出品され03月12日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Owntop ウェットスーツ フルスーツ レディース 3mm ストレッチ ネオプレン素材 日焼け止め UVカット 保温 ワンピース ダイビン
【商品説明】
・?【優れた素材】3mmの伸縮性ネオプレン素材は、マリンスポーツに必要な保温性とUVカットを提供します。ナイロンの表面は耐摩耗性があり、肌にやさしいです
・?【多用途】この3mmフルダイブスーツは、ダイビング、??サーフィン、川遊び、釣り、水泳、シュノーケリング、スキューバ、カヌー、カヤックなどのウォータースポーツに適しています
・?【日焼け止め・ケガ防止】フルタイプのデザインと高品質の素材がUPF50+の日焼け止めを提供し、クラゲやサンゴ礁からの傷を防ぐこともできます
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7638円
395 入札履歴
終了
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