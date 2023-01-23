『完全ワイヤレスイヤホン JBL WAVE100 TWS Bluetooth/USBタイプC/ブルー JBLW100TWSBLU【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 30分に出品され03月23日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,637円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL WAVE100 TWS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/USBタイプC/ブルー JBLW100TWSBLU
JBL
【商品説明】
・ほぼ1日使える最大約20時間のワイヤレス再生を実現
・イヤホンを取り出しやすい “フタ無し" の革新的デザインと快適な装着感
・ハンズフリー通話に加え、Google Now、Siriなどボイスアシスタント機能にも対応
・妥協ないJBLのパワフルサウンドを提供する新エントリーライン「WAVE」
・左右どちらかのイヤホン単体で使用が可能な “Dual Connect" 機能搭載
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7637円
409 入札履歴
終了
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