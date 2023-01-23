『テント 2ルーム 4人用 オールインワン キャンプ 防水 キャンピングテント ファミリー クローズ アウトドア インナーテント 通風口 ad176【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 48分に出品され03月30日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,637円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品内容】：オールインワンテント
【サイズ】：(約)2.4m×3.8m×1.75m
【カラー】：コーヒー/シルバー×ネイビー/ベージュ/ライトグレー
【重量】:(約)7kg
※ひさし部分のポールは別売りでございます。
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
【おすすめ用途】
バイク/ツーリング/旅行/グッズ/ライダー/パーツ/アクセサリー/カバー/ウェア/バッグ/キャンプ/テント/寝袋/ランタン/ガスコンロ/メンテナンス/修理/緊急対策/防災/避難/非常用/臨時
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Kadahis ワンポールテント キャンプ用 一人用 キャンプテント 超軽量 簡単設営 防水 日除け サンシェルター 蚊除け 高密度 防水
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落札価格7637円
248 入札履歴
終了
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