『テント 2ルーム 4人用 オールインワン キャンプ 防水 キャンピングテント ファミリー クローズ アウトドア インナーテント 通風口 ad176【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 48分に出品され03月30日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,637円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品内容】：オールインワンテント

【サイズ】：(約)2.4m×3.8m×1.75m

【カラー】：コーヒー/シルバー×ネイビー/ベージュ/ライトグレー

【重量】:(約)7kg



※ひさし部分のポールは別売りでございます。

※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。



【おすすめ用途】

バイク/ツーリング/旅行/グッズ/ライダー/パーツ/アクセサリー/カバー/ウェア/バッグ/キャンプ/テント/寝袋/ランタン/ガスコンロ/メンテナンス/修理/緊急対策/防災/避難/非常用/臨時