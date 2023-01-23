【5個セット】エレコム やわらかLANケーブル/CAT6A/爪折れ防止/7.0m/ブラック LD-GPAYT/BK70X5【2025年度カレンダ】

商品説明











ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。カラー:ブラック伝送速度:10Gbpsインターフェイス:RJ-45コネクター環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)規格:Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)伝送帯域:500MHzケーブル長:7m結線方式:ストレート結線ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):シールド:×(UTP/無し)外部シース(被膜)材質:PVC導体構成:ヨリ線(28AWG)コネクタ有無:両端コネクター付スリムコネクタ:爪の折れないコネクタ:爪折れ防止カバー付コネクタ:パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカーケーブル太さ:4.2mm芯数:8芯モールド加工コネクタ: