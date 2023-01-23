『【5個セット】エレコム やわらかLANケーブル/CAT6A/爪折れ防止/7.0m/ブラック LD-GPAYT/BK70X5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 14時 36分に出品され03月11日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,637円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(当社検証)
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4589453002640
商品コード
4589453002640
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【5個セット】エレコム LANケーブル/CAT6対応/EU RoHS指令準拠/爪折れ防止/簡易パッケージ仕様/10m/ブルー LD-GPT/BU10/RSX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム LANケーブル/CAT6A準拠/爪折れ防止/フラット/7.0m/ブラック LD-GFAT/BK70X5
¥ 7630
落札価格7637円
973 入札履歴
終了
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