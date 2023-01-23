『リカちゃん ドール バースデーリカちゃん ハッピーストロベリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 20時 39分に出品され04月28日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リカちゃん ドール バースデーリカちゃん ハッピーストロベリー
【商品説明】
CMR-X01C813FIM
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 27.90 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
880 入札履歴
終了
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