『リカちゃん ドール バースデーリカちゃん ハッピーストロベリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 20時 39分に出品され04月28日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リカちゃん ドール バースデーリカちゃん ハッピーストロベリー



【商品説明】



CMR-X01C813FIM

【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。