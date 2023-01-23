『WAHL(ウォール)ヘアクリッパー(充交両用バリカン) WC5207【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 30分に出品され03月23日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WAHL(ウォール)ヘアクリッパー(充交両用バリカン) WC5207



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.13 cm

横幅 : 17.53 cm

奥行 : 25.15 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。