『WAHL(ウォール)ヘアクリッパー(充交両用バリカン) WC5207【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 30分に出品され03月23日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WAHL(ウォール)ヘアクリッパー(充交両用バリカン) WC5207
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.13 cm
横幅 : 17.53 cm
奥行 : 25.15 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
68 入札履歴
終了
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