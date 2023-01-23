『ALMA(アルマ) 海外製柔術着 白帯付 JU2-M0-WH 白 M0【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 14時 52分に出品され03月15日 14時 52分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ALMA(アルマ) 海外製柔術着 白帯付 JU2-M0-WH 白 M0



【商品説明】

・カテゴリー : 柔術着

・用途 : 柔術

・適合身長 : 115~125cm



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。