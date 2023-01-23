『Live: With Orchestra & Special Guests DVD+CD Import 輸入盤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 16分に出品され03月16日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Amazonより Jazz trumpeter Chris Botti is mostly exquisite on this concert DVD which gives old fans and new arrivals a chance to hear him apply his rich expressive playing to a number of old standards as well as one or two of his own compositions. Botti along with a remarkable band including Billy Childs on piano and Billy Kilson on drums plays six numbers as instrumentals but is joined on eight other performances by a few guests. Sans vocals Botti warms up a delighted audience with a nice