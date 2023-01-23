『[法人限定] XLX130NEWJ LA9 パナソニック 天井直付型・天井埋込型 スクエア光源タイプ 連続調光型調光タイプ ライコン別売 下面開放型 白色 [XLX130NEWJLA9]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 30分に出品され03月23日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

LED（白色）

色温度：4000K

光源寿命40000時間（光束維持率85％）幅：470mm

高：65mm

質量：4.1kg

器具光束：2840lm

安定器出力型：定格出力型

安定器補足：＜約10〜100％連続調光型＞

電圧：100〜242V

消費電力：20.5W

消費効率：138.5lm/W

【本体】鋼板（高反射白色粉体塗装）【枠】鋼板（高反射白色粉体塗装）【点灯ユニット（カバー）】ポリカーボネート（乳白）

天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット

Ra83

直付・埋込兼用型

セパレートセルコン（A、AN・NTタイプ）との組み合わせ可能



注）適合調光器をご使用ください

注）埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴（440）が必要です

コンパクト形蛍光灯FHP23形4灯器具相当 FHP23形4灯・3000 lm（節電）



【器具本体】NNLK10547J

【光源ユニット】NNL1300EW LA9