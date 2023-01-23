『ピークビズ 3WAYビジネスバッグ 10pockets ブラック VPEAK-16BK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 50分に出品され03月18日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピークビズ 3WAYビジネスバッグ 10pockets ブラック VPEAK-16BK



【商品説明】

・MacBook/PC参考収納寸：15/13.3インチ

・PC参考収納寸(約) : W410×D25×H280mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・本体内寸(約) : W425×D110+20×H290mm

・製品重量(約) : 810g

・超軽量3WAYビジネスバッグ 収納の際仕分けがしやすい２気質タイプ



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 41.50 cm

奥行 : 52.60 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ピークビズ

3WAYビジネスバッグ

10pockets

ブラック

VPEAK-16BK