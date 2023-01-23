『ピークビズ 3WAYビジネスバッグ 10pockets ブラック VPEAK-16BK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 50分に出品され03月18日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピークビズ 3WAYビジネスバッグ 10pockets ブラック VPEAK-16BK
【商品説明】
・MacBook/PC参考収納寸：15/13.3インチ
・PC参考収納寸(約) : W410×D25×H280mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・本体内寸(約) : W425×D110+20×H290mm
・製品重量(約) : 810g
・超軽量3WAYビジネスバッグ 収納の際仕分けがしやすい２気質タイプ
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 41.50 cm
奥行 : 52.60 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
510 入札履歴
終了
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