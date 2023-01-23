『CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 14 Pro - ブラック (ブラックバンパー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 08時 22分に出品され03月16日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 14 Pro - ブラック (ブラックバンパー)
【商品説明】
・1.5mからの落下試験をクリア
・iPhone 14 Pro 対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス充電 & MagSafe に対応
・原料の50%にリサイクル素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届け。
・少し高めに設計されたベゼルで画面を保護
【サイズ】
高さ : 2.39 cm
横幅 : 10.49 cm
奥行 : 18.29 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 14 Pro - ブラック (ブラックバンパー)
¥ 7636
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落札価格7636円
292 入札履歴
終了
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