『CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 14 Pro - ブラック (ブラックバンパー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 08時 22分に出品され03月16日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 14 Pro - ブラック (ブラックバンパー)



【商品説明】

・1.5mからの落下試験をクリア

・iPhone 14 Pro 対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス充電 & MagSafe に対応

・原料の50%にリサイクル素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届け。

・少し高めに設計されたベゼルで画面を保護



【サイズ】

高さ : 2.39 cm

横幅 : 10.49 cm

奥行 : 18.29 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。