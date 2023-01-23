『(クロスハッチ) Crosshatch メンズ Purbeck フルジップパーカー ジョガーパンツ ジャージ 上下セット BG583 (ブラック/【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 23分に出品され05月07日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Crosshatchメンズサイズガイド(ヌード寸法胸囲/ウエストcm): S(91.5-96.5/71-76)、M(96.5-101.5/81-86)、L(101.5-106.5/91.5-96.5)、XL(106.5-111.5/101.5-106.5)、XXL(111.5-116.5/111.5-116.5)。素材: ポリエステル100%。トリコット素材。デザイン: カラーブロック、ロゴ。ポケット: フロントポケットx2、サイドファスナーポケットx2。ウエストライン: ドローコード、ゴム入り。カフ: 伸縮性。ネックライン: フードつき。袖のタイプ: 長袖。裾: 部分的にゴム入り。裾絞り、カットソーパネうr、うす暗いところでの可視性を高めるリフレクティブ(再帰反射)ディテール。フードの特徴: ドローコードつき、一体型。留め具: フルファスナー、プルオン。レングス: アンクル丈。セット内容: ジャケットx1、ロングパンツx1。
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落札価格7636円
822 入札履歴
終了
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