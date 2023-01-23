『おもちゃ ベイブレード ケツァルコアトル 90WF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 02時 41分に出品され03月18日 02時 41分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベイブレード ケツァルコアトル 90WF



【商品説明】

・こちらの品は非売品限定ベイブレードの為、透明袋に入った状態での品となります。外箱等は付いておりません。お間違いのない様お願い致します。

・ベイブレード ケツァルコアトル 90WF



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 6.40 cm

奥行 : 8.80 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ おもちゃ

ベイブレード

ケツァルコアトル

90WF