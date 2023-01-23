『Turtle Beach 有線 ゲームコントローラー RECON CONTROLLER ブラック日本正規代理店品【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 15時 27分に出品され03月18日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Turtle Beach 有線 ゲームコントローラー RECON CONTROLLER ブラック日本正規代理店品



【商品説明】

・2 種類のマッピング可能なクイックアクションボタン

・Superhuman Hearing サウンド設定

・Turtle Beach によるオーディオ強化

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・人間工学に基づいた冷却グリップハンドル表面



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 42.09 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。