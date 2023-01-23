『Turtle Beach 有線 ゲームコントローラー RECON CONTROLLER ブラック日本正規代理店品【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 15時 27分に出品され03月18日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Turtle Beach 有線 ゲームコントローラー RECON CONTROLLER ブラック日本正規代理店品
【商品説明】
・2 種類のマッピング可能なクイックアクションボタン
・Superhuman Hearing サウンド設定
・Turtle Beach によるオーディオ強化
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・人間工学に基づいた冷却グリップハンドル表面
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 42.09 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
623 入札履歴
終了
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