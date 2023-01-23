『フィリップス シェーバー スタイルシェーバー用替刃 QS6100【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 23時 05分に出品され04月01日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フィリップス シェーバー スタイルシェーバー用替刃 QS6100
【商品説明】
・サイズ:4.8×1.9×1.1cm
・内刃・外刃セット
・本体重量:0.008Kg
・生産国:中国
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 11.80 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
684 入札履歴
終了
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