あまちゃんアンコール~連続テレビ小説「あまちゃん」オリジナル・サウンドトラック 3~ あまコレBOX付コレクターズエディション初回盤【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

祝「第55回日本レコード大賞」作曲賞受賞(「あまちゃん」オープニングテーマ) 祝「第64回NHK紅白歌合戦」出演決定 (大友良英&あまちゃんスペシャルビッグバンドにバンマス兼パーカッション“能年玲奈が参加したまさにスペシャル編成で紅白オープニングから盛り上げます) 今回収録されるサントラ第3弾は、2枚組の秘蔵音源も収録されたドラマで使われた音源を余すことなくコンパイルした完全保存版です。1 2と3枚収納できる完全保存BOX仕様の初回生産です。 「あまちゃん冬キャンぺーン」特製ステッカーセットはつきません。ご了承下さい。 「あまちゃんサントラ3」特製クリアファイルはつきません。ご了承下さい。